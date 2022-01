Zirkus Aladin in Hückelhoven : Große Sorgen trotz Weihnachtsshows

Zirkus Aladin in Hückelhoven

Hückelhoven/Himmerich Die Resonanz der Besucher bei den Vorstellungen des Zirkus Aladin auf dem Discoparkplatz ist gering, derzeit können die Artisten nicht mal die Kosten decken. Sie stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Hier sind die insgesamt fünf Familien vor ziemlich genau zwei Jahren gestrandet, als das Coronavirus völlig unverhofft ihre Reisepläne zunichte machte. Stillstand statt Auftrittsmöglichkeiten, Hartz IV statt Einnahmen. Die Stimmung ist gedrückt bei den Aladin-Artisten, Enttäuschung hat sich breit gemacht. „Leider sieht es aktuell so aus, dass wir noch nicht mal unsere Kosten reingeholt haben durch den Weihnachtszirkus, den wir seit dem 22. Dezember veranstalten“, erklärt Artistin Sina Trumpf (38). Noch bis Ende der Woche schwebt die junge Frau jeden Nachmittag ab 16 Uhr im weißen Glitzer-Kostüm an einem Reifen durch die Luft hoch oben unter der Zirkuskuppel. Dann strahlt Sina Trumpf. Für einen kurzen Moment kann sie dann ihre Sorgen vergessen, die sonst den Alltag begleiten.

Eintritt Ein Platz im Parkett auf der Holzbank kostet 14 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder, im mittleren Bereich 20 beziehungsweise 16 Euro. Logenplätze ganz vorn an der Manege kosten 24 und 22 Euro.

Die anhaltende Pandemie legt den Zirkusleuten, die kein festes Winterquartier hatten, immer wieder Steine in den Weg. „Viele haben Angst, unsere Vorstellungen zu besuchen“, hat Sina Trumpf festgestellt. „Dabei kontrollieren wir am Eingang immer sehr gewissenhaft.“ Impfzertifikate oder Genesenenbescheinigungen müssen im Rahmen der 2G-Regel vor dem Besuch im Zirkuszelt vorgezeigt werden, es herrscht Maskenpflicht außer am Sitzplatz.