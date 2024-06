Zensus 2022 Deutlich mehr Menschen im Kreis Heinsberg

In nahezu allen zehn Kommunen ist die Bevölkerung in diesen elf Jahren damit um ein gutes Stück gewachsen. So zählt Erkelenz als größte Stadt im Kreis Heinsberg nun 44.216 Einwohner (zuvor 42.931). Heinsberg kommt auf 42.593 (zuvor 40.949), Hückelhoven auf 40.659 (zuvor 38.927). Es folgen Geilenkirchen mit 28.139 (zuvor 26.240), Wegberg mit 28.098 (zuvor 27.865), Übach-Palenberg mit 23.748 (zuvor 24.220), Wassenberg mit 19.191 (zuvor 16.944), Gangelt mit 12.849 (zuvor 11.404), der Selfkant mit 10.461 (zuvor 9948) und Waldfeucht mit 9021 Einwohnern (zuvor 8733). Das mit Abstand größte Bevölkerungswachstum gab es damit in Wassenberg (plus 13,3 Prozent) und Gangelt (plus 12,7 Prozent). Als einzige Kommune im Kreisgebiet verzeichnete Übach-Palenberg hingegen einen Bevölkerungsverlust von knapp zwei Prozent.