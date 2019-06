Im Ev. Altenzentrum Hückelhoven : Die gezeichneten „Augen von Hückelhoven“ in Ausstellung

Hückelhoven Dorothee Mühlenbruch fördert in einem wöchentlichen Zeichenkurs im Evangelischen Altenzentrum das Talent und die Freude am Malen von Senioren.

Als Wanderführerin ist Dorothee Mühlenbruch bekannt. Doch die Kleingladbacherin kann auch fantastisch zeichnen. So hat sie ihr Buch mit Wandertipps, das Ende 2016 erschien, mit eigenen Bildern illustriert. Das trug den Titel „Der Weg zum Glück führt über den nächsten Gipfel“. Ein Weg zum Glück führt augenscheinlich auch über das Zeichnen, und so gibt Dorothee Mühlenbruch mittwochs einen öffentlichen Zeichenkurs im Ev. Altenzentrum Melanchthonstraße.

Die Teilnehmer – fast alle von außerhalb – treffen sich jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. „Wer zu mir kommt, braucht nichts mitzubringen, außer das Interesse, Zeichnen lernen zu wollen“, so Dorothee Mühlenbruch. „Um den Rest kümmere ich mich, das heißt: Papier, Stifte und die Ideen stelle ich zur Verfügung. Meistens arbeiten wir längere Zeit an einem Thema. Das ist gut so, da sich so das Gelernte erst vertieft.“