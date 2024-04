Zehn Jahre West Vocals Hückelhovener Chor hat im Jubiläumsjahr große Pläne

Das Jubiläumskonzert ist der Höhepunkt einer Reihe von Veranstaltungen, die das zehnjährige Bestehen von West Vocals feiern. Den Auftakt bildet ein Konzert zusammen mit dem Saxofonquartett Four Phones am Sonntag, 14. April, um 18 Uhr in der evangelischen Kulturkirche in Hückelhoven. Hierbei werden sowohl gefühlvolle Balladen als auch mitreißende Tanznummern präsentiert, die das Publikum in ihren Bann ziehen werden.