Nordmanntannen aus Hilfarth Der Zahnarzt mit dem Händchen für Flora und Fauna

Von seinem korbflechtenden Großvater erbte Ralf Schulwitz vor einigen Jahren eine Parzelle von 10.000 Quadratmeter in der Hilfarther Gemarkung, bestanden mit Babytannen, die unter den fachkundigen Händen des Neu-Waldbauers prächtig wuchsen. Der Zahnarzt, der das feinmotorische Behandeln am Patienten gerne mit der grobmotorischen Arbeit der Baumpflege und des Fällens ausgleicht, fühlt sich damit in mehrfacher Weise seiner Heimat verbunden. So bedeutet die nahe Schonung für die Menschen in Hilfarth und Umgebung kurze Anfahrwege zu „ihrem“ Christbaum. Und der ehemalige Acker für die Kopfweiden der Hilfarther Korbflechter bekommt nach dem Aussterben des Gewerbes eine neue erfolgreiche Nutzung. Der Enkel führt also in gewisser Weise eine Familientradition fort und, das ist Ralf Schulwitz besonders wichtig, bietet ausschließlich „Bio-Weihnachtsbäume“ an, völlig ohne Chemie.