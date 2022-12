„Young Minds“ in Hückelhoven Was tun gegen Hass und Hetze im Netz?

Hatespeech, Bashing, Cyber-Mobbing – im Netz sind sie allgegenwärtig und können von der Institution bis zur Privatperson jeden treffen. „Das Thema betrifft die Gesamtgesellschaft und ist heute so aktuell wie noch nie“, sagte der stellvertretende Vorsitzende und Projektleiter des Sport- und Bildungsvereins As-Ka-Do, Kaan Cevahir, einleitend. Und so lautete die Frage in der Hückelhovener Aula an diesem Abend: Sollten Hate Speech und Bashing auf Social Media zensiert werden?