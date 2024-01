Jugendarbeit Wenn der Schuh drückt

Anzutreffen ist Yassmine Oulmadane auch im neuen Jugendbüro an der Martin-Luther-Straße 7 in Hückelhoven. Wo vorher die süßen, bunten Donuts einer bekannten Franchise-Kette für einige Monate über die Ladentheke gingen, ist sie nun in den neu gestalteten Räumlichkeiten mit großem Sofa in der Mitte anzutreffen. „Wir sind ein kleines Team mit einigen Ehrenamtlern“, sagt Yassmine Oulmadane, die in Baesweiler lebt. Die Hemmschwelle soll ganz bewusst niedrig gehalten werden, falls die Mädchen und Jungen sich davor scheuen, den Weg ins Hückelhovener Rathaus zu gehen, wo sie ebenfalls ein Büro hat.