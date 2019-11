Höhepunkt des Stadtjubiläums in Hückelhoven : 50 Jahre Woodstock und Hückelhoven

Hückelhoven Glanzpunkt zum Stadtjubiläum in der Aula: Der britische Vollblutmusiker Miller Anderson ist auch mit 74 Jahren noch sehr begeisternd. Mit Gitarrenspiel und seiner Stimme interpretiert er den Blues variantenreich.

Roland Meintz, umtriebiger Un-Ruheständler und von Berufs wegen mit der Organisation von vielen Veranstaltungen vertraut, ist ein Fan von Miller Anderson. „Nachdem ich ihn und seine Band zuletzt in Bonn erleben durfte, habe ich mir gesagt: ‚Der muss in Hückelhoven auftreten‘!“ Gesagt, getan. In der Aula des Hückelhovener Gymnasiums legte der britische Vollblutmusiker mit seinen drei Begleitern ein Konzert hin, bei dem der Blues zwar dominierte, aber oft mit Rock und Folk verschmolz.

50 Jahre nach Woodstock ist Miller Anderson, ehemaliger Frontmann der legendären Keef Hartley Band , immer noch beinahe täglich auf Achse. Bevor er mit seiner Band in Hückelhoven auf der Bühne stand, war er mit Deep Purple-Bassist Roger Glover und Schlagzeug-Ikone Pete York noch in Leipzig, München und in der Schweiz unterwegs. Vom schweizerischen Pratteln ging es dann direkt nach Hückelhoven, und das – so verriet Miller Anderson im Vorfeld dem Organisator des Hückelhovener Konzertes, Roland Meintz – mit der besten Miller Anderson-Band aller Zeiten.

Miller Anderson wird mit dem Woodstock-Festival oft in einen Zusammenhang gebracht. Er gehörte zu den vielen Akteuren des einmaligen Musikspektakels. So ist es auch wenig verwunderlich, dass der nunmehr 74-jährige Gitarrist und Sänger sein Konzert mit „50 Years Woodstock Anniversary Tour“ betitelte. Aber nicht nur Anderson, der seinen Auftritt sitzend absolvierte, begeisterte mit seinem Spiel und seiner Stimme das Publikum in Hückelhoven. Seine viel jüngeren Mitstreiter Janni Schmidt am Bass, Keyboarder Frank Tischer und Tommy Fischer am Schlagwerk standen ihm in nichts nach. Die breit angelegten Stücke ließen allen ausreichend Raum für Soli, den sie beeindruckend füllten. „Das ist mehr, als ich erwartet hatte“, meinte so mancher ergrauter Besucher in der Pause, der zuvor besorgt war, er könne ein durch und durch blueslastiges und damit auf Dauer sich wiederholendes Musikereignis erleben.