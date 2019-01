Feuer in Hückelhoven-Ratheim: Flammen schlugen aus Untergeschoss

Ratheim Feuerwehr bekämpft Wohnungsbrand in Ratheim. Übergreifen auf obere Etagen verhindert.

Großer Schaden entstand am Dienstag in einer Wohnung an der Straße Am Reitplatz in Ratheim. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf das darüber liegende Geschoss verhindern, Bewohner blieben unverletzt.