Doverener Mühle gibt Hotelbetrieb auf : Ein Einschnitt ins Dorfleben

Doveren Die Health Care Real Estate (HCRE) hat die Doverener Mühle gekauft. Der Hotelbetrieb wurde aufgegeben. Dort soll nun ein Wohnquartier auf 13.500 Quadratmetern für Jung und Alt entstehen.

Überzeugt hat das Konzept die Stadtverwaltung, auch wenn die Aufgabe der Doverener Mühle einen Einschnitt in das Dorfleben bringt. „Der Umstand, dass die Gastwirtschaft in Doveren wegfällt, ist sicherlich zunächst zu bedauern, aber auch nicht zu verhindern“, sagt der Technische Beigeordnete Achim Ortmanns. „Was Versammlungsmöglichkeiten in Doveren betrifft, sind wir aber gutaufgestellt, da wir in dem Ortsteil ein sehr gut funktionierendes und funktionales Dorfgemeinschaftshaus haben.“ Im Zusammenhang mit den verschiedenen Wohnformen, die die HCRE-Gruppe auf dem Grundstück umsetzen möchte, werde auch derzeit überlegt, dort eine Begegnungsstätte mitzuplanen. Diese Überlegungen seien aber noch nicht spruchreif. Ob mehr, vornehmlich ältere Bewohner Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr haben könnten, läst Ortmanns dahingestellt: „Was den ÖPNV betrifft, handhaben wir das in der Regel so, dass bei zusätzlichen Bedarfen von unserem Verkehrsträger, der West Verkehr, im konkreten Fall die Buslinien angepasst und nachgebessert werden.“ Der Beigeordnete bestätigt, dass die Verwaltung schon seit einiger Zeit mit der HCRE-Gruppe in Kontakt stehe und die Art der Nutzung, also der Umstand, dass dort verschiedene Wohnformen umgesetzt werden sollen, mit dem Rathaus abgestimmt sei. „Was noch weiterhin zu diskutieren ist, ist das Maß der baulichen Nutzung, also wie dicht und hoch kann dort gebaut werden.“ Dazu werde der Investor Pläne erarbeitet, die dann mit der Stadt abzustimmen seien und dann gegebenenfalls in ein noch anstehendes Bauleitplanverfahren münden könnten.