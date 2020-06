Bauleitplanung im Rathaus Hückelhoven : Pläne für neue Wohnhäuser in Hilfarth und Ratheim liegen aus

Hückelhoven Auf die große Nachfrage nach Baugrundstücken und neuen Wohnungen reagiert die Stadt Hückelhoven mit verschiedenen Bauleitplänen. Der ehemalige Baumarkt an der Rheinstraße ist verkauft, hier soll Produktionsfläche entstehen.

Für fünf Bauleitpläne hat der Stadtrat zustimmende Beschlüsse gefasst, um das Verfahren voranzubringen. Die Pläne liegen im Rathaus aus ab Montag, 29. Juni, bis einschließlich Freitag, 31. Juli. katholische Kindergarten in Doveren muss erweitert werden, um dem Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht zu werden. Dabei soll auch die benachbarte Fläche zu Wohnbauland entwickelt werden, weil auch in Doveren großer Bedarf an der Entwicklung neuer Baugrundstücke besteht. Dazu muss zunächst der Flächennutzungsplan von „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Wohnbaufläche“ geändert werden. Die Entwicklung dieser Fläche ist bereits mit der Bezirksregierung Köln abgestimmt. Schritt zwei ist, einen Bebauungsplan aufzustellen.