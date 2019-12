Kabarett in Hückelhoven : Für Wilfried Schmickler gibt es kein Zurück

Hückelhoven Der Kabarettist gastiert am 29. Februar in der Aula und analysiert die bundesdeutsche Wirklichkeit.

Satirisch brillant in der Analyse der bundesdeutschen Wirklichkeit und kompromisslos in moralischen Fragen – das ist Wilfried Schmickler, der am Samstag, 29. Februar, in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven sein aktuelles Programm „Kein Zurück“ präsentiert. Darin zeigt sich der Kabarettist von seiner besten Seite, nämlich auf den Punkt, perfide, direkt, hintersinnig, bitterböse und poetisch, heißt es in der Ankündigung.