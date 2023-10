Hückelhovener Wiesn Riesengaudi am Schacht

Ein Pärchen, Coco und Jenny, reisten für das Fest traditionell in Dirndl und Lederhosen aus Niederkrüchten an und feierte ausgelassen mit ihren Freunden. „Wir waren letzte Woche auf den Borner Wiesn“, berichtet Jenny und findet: „Und hier ist es bei Weitem schöner.“ Ihrem Partner Coco zeigt sie so das Dorfleben. Da dürfen die Oktoberfeste der Umgebung nicht fehlen und für ihn steht fest, dass er nicht mehr in die Großstadt zurück möchte.