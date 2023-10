3500 Gäste und 8000 Liter Bier Wiesn in Hückelhoven für Kulturgarten ein Erfolg

Aushängeschild des Erkelenzer Veranstalters Kulturgarten ist zweifelsohne das Electrisize-Festival, das im kommenden Jahr zum 15. Mal stattfinden wird. Doch auch jenseits der Stadtgrenzen der Erkastadt möchte sich das Unternehmen etablieren. So war die Wiesn bereits die zweite neue Veranstaltung in Hückelhoven, nach dem Karnevals-Festival Jeck en de City, das Anfang des Jahres 5000 Besucher auf das Gelände rund um den Schacht 3 lockte. „Wir können es kaum erwarten, was wir auch in Hückelhoven in den kommenden Jahren auf die Beine stellen werden“, sagt Projektleiterin Lisa Rombach und blickt gespannt in die Zukunft.