CDU Hückelhoven : Bernd Jansen will wieder antreten

Hückelhoven CDU-Stadtverband Hückelhoven bestätigt Vorstands-Spitze mit Thomas Schnelle und Andrea Axer. Johannes Esser neuer Geschäftsführer. Blick auf Kommunalwahl.

Vorstandswahl, Analyse der Europawahl und Blick auf die Kommunalwahl standen im Mittelpunkt der Versammlung des CDU-Stadtverbandes im Hotel Am Park. „Vor der Kommunalwahl wollen wir verstärkt auf die Leute zugehen und sie zur Mitarbeit bewegen“, kündigte Vorsitzender Thomas Schnelle an. „Wir haben den Anspruch, alles in die Waagschale zu werfen.“ Der CDU-Stadtverband zählt 297 Mitglieder, 16 sind in den letzten zwei Jahren verstorben.