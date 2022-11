Fünf Vorschläge werden vorgestellt : Wie verändert sich das Gesicht der Hückelhovener Innenstadt?

Die Innenstadt könnte sich in den kommenden Jahren weiter wandeln. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Viel ungenutztes Potenzial sehen die Verantwortlichen in der innerstädtischen Fläche, die zum Großteil als Parkplatz genutzt wird.

Seit dem Ende des Bergbaus in Hückelhoven ist die Stadt in einem ständigen Wandel. Auch 25 Jahre später sieht das nicht anders aus. Seit einiger Zeit schon beschäftigen sich die Verantwortlichen im Rathaus mit der Neuentwicklung des Rathausquartiers zwischen Parkhofstraße, Breteuilplatz und Martin-Luther-Straße. Daher wurde eine Ideenwerkstatt mit fünf geladenen Architekturbüros ausgelobt. Es soll in diesem Rahmen die beste Idee für ein neues Stadtzentrum gefunden werden. Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse findet am 17. November ab 14 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt.

Ideen, wie die Fläche künftig genutzt werden könnte, gibt es einige. Denn die aktuell zum größten Teil unbebaute Fläche wird heute trotz ihrer zentralen Lage als innerstädtischer Parkplatz genutzt – und bietet daher ungenutztes Potenzial. Dieser Bereich soll durch eine Neuentwicklung ausgebaut werden, um so neben den zahlreichen bestehenden Einkaufsmöglichkeiten in Hückelhoven auch qualitative Aufenthaltsflächen zu schaffen und die Attraktivität des Stadtbildes noch weiter zu fördern, so die Vorstellungen der Entscheider. „An dieser prominenten Lage soll nicht nur ein qualitativ hochwertiges Ensemble, sondern ein Leuchtturmprojekt geschaffen werden. Der neue Ort soll innovativ sein und nicht nur für die späteren Nutzer, sondern insbesondere für die Bewohner und Besucher Hückelhovens einen deutlichen Mehrwert bieten“, heißt es aus dem Rathaus. Dabei liege der Fokus aus kommunaler Perspektive auf einem breit gefächerten Nutzungsmix: Zahlreiche gastronomische Angebote mit hoher Aufenthaltsqualität im Außenraum, öffentliche Einrichtungen (zum Beispiel neue Nutzflächen für die Stadtverwaltung, neue Räume für die Stadtbibliothek, Platz für städtische Archivräume, neuer Ratssaal), Wohnungen sowie ein Hotel sollen im neuen Innenstadtquartier entstehen.

Mit einem zweitägigen Workshop im April ging das Projekt in seine nächste Phase. Hierbei anwesend waren Vertreter der Stadt und den einzelnen Fraktionen sowie geladene Experten aus den Bereichen Architektur, Stadtentwicklung, Freiflächen und Kultur. Erarbeitet wurde ein Zielkatalog für die Neuentwicklung, welcher als Basis für die Auslobung der architektonischen städtebaulichen Ideenwerkstatt diente. Seit Anfang August erarbeiten nun fünf ausgewählte Architekturbüros aus Hückelhoven und Umgebung auf dieser Grundlage an entsprechenden Konzepten, welche in der kommenden Woche öffentlich präsentiert werden. Alle Architekturbüros haben 30 Minuten Präsentationszeit, anschließend gibt es Zeit für Rückfragen und Diskussion. Alle Bürger sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Welches Büro die Verantwortlichen am meisten überzeugt, erfahren sie am Donnerstag aber nicht. Die Entscheidung fällt am Tag darauf.

