Kabarettist mit neuem Programm zu Gast in der Aula Wie Jürgen B. Hausmann Erinnerungen in Hückelhoven weckt

Die mitgebrachten Stellwände zeigen eine typische Küchenzeile aus den 1970er Jahren mit aufgeklebten Pril-Blumen und den Kiosk „Beckers Büdchen“ mit echter Leuchtreklame. In diesen Mikrokosmos entführt Jürgen Beckers alias Jürgen B. Hausmann seine mehr als 700 Zuschauer in der voll besetzten Aula. Der bekannte Kabarettist, der im Alsdorfer Ortsteil Ofden lebt, nimmt sein Publikum für rund zwei Stunden mit auf eine Reise in die eigene Kindheit.