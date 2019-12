Erweitertes Angebot in Hückelhoven : Stadtbus HÜ 1 fährt ab Januar

Hückelhoven Die Klage gegen das Vergabeverfahren ist vom Tisch: Der Stadtbus in Hückelhoven startet zum 1. Januar. WestVerkehr übernimmt elf Linien von der Busverkehr Rheinland. Die Planung des Busverkehrs erfolgt damit aus einer Hand.

Der neue Stadtbus fährt ab 1. Januar 2020 ab altes Rathaus Parkhofstraße. Udo Winkens, Geschäftsführer der WestVerkehr, kündigte zwei neue Fahrtrouten an: Die erste Route bringt alle Fahrgäste schnell und komfortabel von Hilfarth in die City – mit Halt im Gewerbegebiet Rheinstraße und Am Landabsatz – und zurück, die zweite verbindet künftig Schaufenberg direkt mit dem Stadtzentrum. Erster Beigeordneter Achim Ortmanns verwies auf zwei neue Haltestellen am Landabsatz, wo nach Fertigstellung des Ärztehauses noch mehr Publikumsverkehr erwartet wird. Eine Haltestelle liegt am Mediamarkt, in Gegenrichtung befindet sie sich zwischen Netto und Decathlon.