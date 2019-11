Doppeljubiläum bei der Werbegemeinschaft Hückelhoven : Ovationen für Hückelhovener des Jahres

Hückelhoven Eberhard Schumann war 20 Jahre Geschäftsführer des Stadtsportverbands Hückelhoven, engagierte sich noch länger bei den Fußballern von Grün-Weiß Schaufenberg – jetzt hat ihn die Werbegemeinschaft zum 20. Hückelhovener des Jahres gewählt.

40 Jahre Werbegemeinschaft, 20. Hückelhovener des Jahres – das passte am Sonntag in einer Matinee zusammen. Eberhard Schumann ist der Würdenträger, den die Hückelhovener in einer offenen Abstimmung zu ihrem Mann des Jahres gewählt haben, den, wie sein langjähriger Freund Franz Ginnuttis als Laudator treffend feststellte, unter anderem Fleiß, Beharrlichkeit, Herzensgüte und Bescheidenheit auszeichnen, und das in einem weit über das Normale hinausgehende Maß.

Beifall im Stehen konnte Werbegemeinschafts-Vorsitzende Monika Schmitz-Schibbe als Veranstaltende nach Franz Ginnuttis‘ launiger Laudatio konstatieren, ein Zeichen, dass die Besucherschar im Hotel am Park aus zahlreichen Ehrenamtlichen und Werbegemeinschaftsmitgliedern, den Stellvertretenden Bürgermeistern Dieter Geitner und Andrea Axer sowie dem CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle den Leistungskatalog in Arbeitsposten in Vereinen und Verbänden nachvollziehen konnten. Gemeinsame Jahrzehnte bei den Fußballern von Grün-Weiß Schaufenberg zog Ginnuttis ans Licht, den Grün-Weißen diente Eberhard Schumann nach der Aktiven-Zeit als Geschäftsführer, 20 Jahre war er auch Geschäftsführer des Stadtsportverbands – da standen Aberhunderte von Sitzungen, Protokollen, Fahrten, Kampfrichtertätigkeiten sowie Getränkeausgaben, Dienste am Grill und so fort in der persönlichen Bilanz. Insgesamt rund 50 Jahre Funktionärs- und Helfertätigkeiten, die nur möglich waren, weil Ehefrau Maritta Schumann viel Verständnis und Geduld aufgebracht habe. Ginnuttis abschließend in Anlehnung an einen etwas bekannteren Fußballfunktionär: „Und das war’s noch nicht!“