Preisvergabe im November : Hückelhovener des Jahres wird gesucht

Hückelhoven Wie in den Vorjahren sucht die Werbegemeinschaft den Hückelhovener des Jahres. Wer hat sich in der Vergangenheit für die Stadt Hückelhoven oder deren Bürger besonders hervorgetan und hat dafür einen Preis verdient? Darüber können alle Bürger mitbestimmen.

Interessierte schicken ihre Vorschläge – egal ob Person oder Verein – an den Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Hückelhoven, Ralf Sester, 41836 Hückelhoven, Parkhofstraße 103, oder per E-Mail an info@ep-lennartz.de.