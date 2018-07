WEP Hückelhoven ist Top Lokalversorger im Bereich Wärme

Hückelhoven Die Hückelhovener WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH erhielt von der Düsseldorfer De Media GmbH ein weiteres Qualitätssiegel.

Dort hat die WEP Hückelhoven ihren Sitz. Die Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH wurde erneut zum „Top Lokalversorger“ und erhielt dieses Mal im Bereich Wärme die Auszeichnung. „Nachdem die WEP im Januar 2018 zum zweiten Mal in Folge in den Disziplinen Strom und Gas auf dem Treppchen stand, hat die WEP auf Anhieb da neu eingeführte Qualitätssiegel im Bereich Wärme zuerkannt bekommen“, sagte Uwe Pöhls, Geschäftsführer der De Media als auszeichnendes Düsseldorfer Unternehmen. Die Urkunde überreichte er an die beiden Geschäftsführer Christoph Langel und Fabian Brücher.

Bei der Urkundenübergabe sagte Uwe Pöhls einen interessanten Satz: „Bei der WEP in Hückelhoven kann man noch mit Menschen reden.“ Der Düsseldorfer führte so zu den Gründen hin, weshalb sein Unternehmen vor vielen Jahren damit begann, besonders nachhaltig agierende Unternehmen zu fördern – gerade eben deswegen, weil der Energiemarkt wenig transparent sei, so Uwe Pöhls weiter. Das Qualitätssiegel soll vor allem Kunden einen guten Hinweis darauf geben, dass ein Unternehmen wie die WEP in Hückelhoven „ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie attraktiv und nachhaltig die Energiewende für die Bürger umgesetzt werden kann. Dies hat die WEP mit seinen Fernwärmeprodukten einmal mehr unter Beweis gestellt“, erklärte Pöhls weiter. Zudem biete die WEP Preismodelle für die Kunden, die transparent dargestellt seien.