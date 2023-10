Bellkonzerte aus dem Publikum Wenn Tiere in Hückelhoven gesegnet werden

Auf dem Breteuilplatz in Hückelhoven kamen um 16 Uhr zahlreiche Haustierbesitzer und -besitzerinnen und ihre kleinen und großen Vierbeiner zusammen, um sich gemeinsam segnen zu lassen. Die enge Beziehung zwischen Mensch und Tier werde, so hieß es in einer kurzen Lesung, durch einige christliche Heilige symbolisiert. Der Heilige Rochus beispielsweise gilt heute als Schirmherr der Haustiere. Er lebte Legenden zufolge Anfang des 14. Jahrhunderts und heilte zu dieser Zeit viele Menschen, die an der damals wütenden Pest erkrankt waren. Nachdem er selbst an der Pest erkrankt war, zog er sich in eine Höhle zurück. Es wird erzählt, dass ihn dort regelmäßig ein Hund besuchen kam, der ihm Brot brachte und seine Wunden leckte. Diese Geschichte solle den Menschen vermitteln, dass auch Tiere durchaus dazu in der Lage sind empathisch zu sein. Auch sie können Emotionen, wie Angst, Schmerz, Zuneigung und Liebe verspüren, darüber waren sich wohl alle Anwesenden einig.