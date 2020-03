Ehrenamtliche Initiative in Hückelhoven : Weit mehr als eine Einkaufshilfe

Hückelhoven Aus den Flüchtlingspaten wurde Anfang des Jahres die Initiative „Hückelhoven hilft“. In der Corona-Krise wurde das Angebot erweitert.

Dies geschehe etwa durch das Vermitteln an die zuständigen Stellen. Durch die jahrelange Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit sei ein umfangreiches Netzwerk entstanden. Ralf und Monika Eichenauer sind seit fünf Jahren dabei. Das Ehepaar, das in Ratheim lebt und aus Düsseldorf stammt, meldete sich 2015 bei der Stadtverwaltung. Ihr Angebot: „Wir möchten helfen.“ Petra Hudler antwortete: „Kommen Sie bitte in mein Büro, wir besprechen das.“ Sie bat die beiden aber dann doch lieber in die Räumlichkeiten des Begegnungszentrums direkt neben der Tafel-Ausgabestelle am Friedrichplatz. „Chaos pur“ habe zu diesem Zeitpunkt dort geherrscht, die große Flüchtlingswelle habe gerade eingesetzt. In der ehemaligen Zechenstadt gebe es viele Bedürftige, die Unterstützung bräuchten beim Ausfüllen von Formularen, merkte Monika Eichenauer.