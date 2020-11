Spendenaktion in Hückelhoven : Weihnachtspäckchen im Sportlerheim abgeben

Spendenaktion in Hückelhoven

Jugendleiterin Daniela Wirtz ist Ansprechpartnerin für die Spendenaktion in Hückelhoven. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Der FC Borussia Hückelhoven ruft zu Spenden auf. Bedürftigen Kindern soll so eine Freude gemacht werden. Dazu kann jeder eines oder mehrere liebevoll zusammen gestellte Weihnachtspäckchen packen.

Die Coronapandemie hat Deutschland fest im Griff, es ist aktuell noch nicht abzusehen, in welcher Form das Weihnachtsfest gefeiert werden kann oder welche weiteren Einschränkungen das Land in den kommenden Wochen und Monaten erwartet.

Der Verein ruft dazu auf, Weihnachtspäckchen zu packen und diese dann der Jugendleiterin Daniela Wirtz zukommen zu lassen. Im Laufe der Adventszeit werden die Päckchen dann an eine oder mehrere Einrichtungen übergeben, um bedürftigen Kindern eine Freude zu bereiten.

Notiert werden soll auf oder an dem Paket, ob sich der Inhalt an ein Mädchen oder einen Jungen richtet und welche Altersgruppe angesprochen werden soll. Die gepackten Päckchen können zu folgenden Terminen, jeweils von 15 bis 17 Uhr, im Sportlerheim des Glück-Auf-Stadions, Am Parkhof 12, abgegeben werden: Dienstag, 17. November, Donnerstag, 19. November, Dienstag, 24., und Donnerstag, 26. November, oder auch nach telefonischer Absprache unter 0163 3468984.