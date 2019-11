Weihnachtsmarkt in Hückelhoven : Markt im weihnachtlichen Glanz

Hückelhoven Der Besuch des Haldenzaubers lässt sich neun Tage lang mit dem Bummel über den Hückelhovener Weihnachtsmarkt verbinden. Im Winterwald und der gemütlichen Almhütte lässt es sich gut schlemmen, wärmt der duftende Glühwein.

Markenzeichen des Weihnachtsmarktes rund um das Rathaus bleiben die 20 Holzbuden, die sich vom Breteuilplatz über den Weg bis zum Rathaus hinziehen. Und das erneut an neun Tagen vom 30. November bis 8. Dezember. Die einheitlichen Holzbuden werden von Kunsthandwerkern aus Hückelhoven und der Region besetzt. Zu kaufen gibt es unter anderem Strick- und Näharbeiten, Schmuck, weihnachtliche Dekorationen, Weihnachts- und Adventsschmuck, Krippen und andere weihnachtliche Holzarbeiten. Neben den Einzelausstellern sind zum Beispiel die Mineralien- und Bergbaufreunde Hückelhoven und der Eine-Welt-Laden dabei. Am zweiten Weihnachtsmarkt-Wochenende gibt es wieder die beliebte Cafeteria im Rathaus.

Bereits zum elften Mal hat die Künstlerin Bernadette Schmitt die Hückelhovener Weihnachtstasse entworfen. Diesmal wählte sie den Stadtteil Altmyhl als Motiv. Die hochwertige Porzellantasse in einer limitierten Auflage von 500 Stück wird auf dem Weihnachtsmarkt am Stand der Werbegemeinschaft Hückelhoven zum Preis von 6,50 Euro verkauft. Zudem ist sie im Stadtbüro des Rathauses erhältlich.

Verlosung Die Werbegemeinschaft Hückelhoven bietet am 8. Dezember den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres an von 13 bis 18 Uhr. Um 17 Uhr beginnt auf der Bühne die Sterntaler-Verlosung mit Preisen im Gesamtwert von 5000 Euro (Sterntaler gibt es vorab in den Geschäften der Werbegemeinschaft).

Öffnungszeiten Samstag, 30. November, 13 bis 21 Uhr (offizielle Eröffnung erfolgt um 19 Uhr durch Bürgermeister Bernd Jansen auf der Bühne am Bürgerweihnachtsbaum); Sonntag, 1. Dezember, von 13 bis 20 Uhr; Montag bis Freitag, 6. Dezember, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr; Samstag, 7. Dezember, 13 bis 21 Uhr; Sonntag, 8. Dezember, 13 bis 20 Uhr.

Zum Weihnachtsmarkt gehört auch Musik auf der Bühne am Bürgerweihnachtsbaum, diesmal neben den örtlichen Akteuren mit der Regiofolk-Band „Rumtreiber“. Das vor zwei Jahren erstmals durchgeführte und sehr gut angenommene „offene Weihnachtssingen“ ist ebenfalls wieder mit von der Partie. An beiden Samstagen, 30. November und 7. Dezember, jeweils von 17 bis 17.45 Uhr, können sangesfreudige kleine und große Besucher mit dem Duo Alisa und Jonas Weihnachtslieder singen. Extra dafür wurden 200 Liedhefte gedruckt, die kostenlos ausgegeben werden.

Zur Flüchtlingssituation in Erkelenz und Hückelhoven : Stadt will für Asylsuchende bauen

Im Vorjahr war sie der Hingucker: eine echte Almhütte am Rathaus, die parallel zum „Haldenzauber“ auf der Millicher Halde öffnete. So konnten die Haldenzauber-Besucher anschließend gemütlich einkehren und eine Kleinigkeit essen und trinken. Auch in diesem Winter ist die Almhütte wieder während des Haldenzaubers zwischen dem 29. November und 5. Januar geöffnet. Beim Weihnachtsmarkt ist die Almhütte zudem eine tolle Ergänzung zum Winterwald direkt daneben. Die Haldenzauber-Almhütte bietet Sitzplätze für rund 80 Personen. Reservierungen werden bereits jetzt unter Telefon 02431 99911000 oder per E-Mail an info@lindenhof-erkelenz.de. entgegengenommen. Natürlich kann man der Almhütte auch ohne Reservierung einen Besuch abstatten.