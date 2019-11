Weihnachtsmärchen in Hückelhoven : Elch Olaf und der einäugige Weihnachtsmann

Weihnachtsmärchen in Hückelhoven

Das Weihnachtsmärchen "Olaf, der Elch" wird während des Weihnachtsmarktes in Hückelhoven aufgeführt. Foto: Klaus Zinnecker

Hückelhoven In Hückelhoven gibt es zum Weihnachtsmarkt wieder ein Märchen.

Das Theater „Anna Rampe“ aus Berlin gastiert anlässlich des Weihnachtsmarktes mit dem Stück "Olaf, der Elch" in Hückelhoven. Es finden vier Aufführungen statt am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, Beginn ist jeweils um 14.30 und 16 Uhr in der Aula des Gymnasiums, Dr.-Ruben-Straße.