Konzert in Hilfarth : Feststimmung mit Zupforchester

Das Mandolinenorchester Rurperle gibt alljährlich ein Weihnachtskonzert kurz vor dem Fest in St. Leonhard Hilfarth. Foto: Renate Resch

Hilfarth Das Mandolinenorchester Rurperle gab sein 21. Weihnachtskonzert in der Kirche St. Leonhard mit dem Kammerchor des St. Ursula-Gymnasiums.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Die Leonhardskirche in Hilfarth hat ihre Eignung als Klang-Raum schon in vielen Chor-, Orgel- und Orchesterkonzerten bewiesen – einmal jährlich gibt sie dem örtlichen Mandolinenorchester „Rurperle“ Gelegenheit zu zeigen, dass auch Zupfinstrumente Töne in den fast vollbesetzten Zuhörerraum schicken können, die genau diese an jedem vierten Advent wiederkommen lassen. Vor allem, wenn man Gastmusiker dabei hat, die mit Qualität das Konzert zum erweiterten Genuss machen, wie nun der Kammerchor des Geilenkirchener Gymnasiums St. Ursula.

Und das Konzert gab die Rurperle zum 21. Mal, wie Moderator Manfred Holten für seine Einleitung recherchiert hatte, und jedes Mal mit Gastensembles oder Solisten, mit denen man getrennt und gemeinsam ein weihnachtlich orientiertes Programm entwirft, an dem Rurperlen-Dirigent Will Cremers mit Arrangements akribisch arbeitet. Schließlich sind die wenigsten Stücke speziell für Zupforchester geschrieben.

Aber für den Start ins 14 Stücke umfassende „Weihnachtskonzert“ musste weder umarrangiert noch transkribiert werden, da mit dem vierteiligen Zyklus „Zur Weihnachtszeit“ des Berliners Konrad Wölki Werke eines Spezialisten für Zupf­orchester gewählt worden waren. Gleich danach konnte der 20-köpfige gemischte Kammerchor aus Geilenkirchen hohen Qualitätsstandard belegen mit drei Sätzen aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“, dabei auch zwei Sopran-Solistinnen – bei allen Stücken des Abends begleitet vom Chor-Leiter Thomas Gottschalk. Eine interessante Instrumentierung im dreisätzigen „Concertino Veneziano“, das der Komponist Ralph Paulsen-Bahnsen für Zupforchester und Blockflöte geschrieben hat, passend am Blasinstrument Daniela Consoir.

Mandolinen, Gitarren und der Kontrabass mit den gut 20 Musikerinnen und Musikern der Rurperle als Zupforchester geben vielen bekannten Stücken einen besonders getragenen Charakter, passend in die Weihnachtszeit. Besonders stark in der Hinsicht Edvard Griegs „Solvejgs Lied“, ein echtes Charakterstück. Nach drei Chorstücken erhielten die Zuhörer erste Gelegenheit zur Aktion – gemeinsam mit dem Orchester plus Blockflöte und dem Chor intonierte das Publikum als Kirchen-Chor die Klassiker „Am Weihnachtsbaume“, „Süßer die Glocken…“, „O du fröhliche“ und „O Tannenbaum“.