Weihnachtskonzert in Hückelhoven : Königlicher Chor und Solisten

Hückelhoven Kurz vor dem Fest trumpft die Pfarrkirche St. Lambertus mit einem Weihnachtskonzert auf.

„Sie werden ein weihnachtliches Gefühl mit nach Hause nehmen.“ Das verspricht Marcel Ballas, Geschäftsführer der Lambertus gGmbH, allen, die das Weihnachtskonzert der Lambertus gGmbH am Sonntag, 22. Dezember, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus besuchen (Eintritt frei).

„Mit dem Weihnachtskonzert will die Lambertus gGmbH Danke sagen all jenen Menschen, die mit der Einrichtung zusammen arbeiten, darin leben oder sie besuchen, angefangen vom Mitarbeiter und Bewohner über die Angehörigen bis hin zu den am Haus beteiligten Firmen“, betont Marcel Ballas. Im Anschluss an das Konzert findet in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ein Umtrunk mit Zeit für Gespräche im Restaurant des Seniorenzentrums, Dinstühlerstraße 33, statt.