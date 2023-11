Vorweihnachtszeit in Hückelhoven Was die Werbegemeinschaft geplant hat

Traditionen gibt es in dieser Zeit viele. In Hückelhoven hat eine Aktion der Werbegemeinschaft eine gewisse Tradition. Wie jedes Jahr werden die Mitglieder der Werbegemeinschaft auch in den kommenden Wochen wieder die beliebten Sterntaler an ihre Kunden verteilen. Ab Montag, 13. November, dürfen sich die Kunden in den teilnehmenden Geschäften wieder darüber freuen. Die Tradition ist übrigens minimal älter als bisher angenommen. Recherchen der Werbegemeinschaft haben ergeben, dass schon seit 1978 die Sterntaler verteilt werden. Bislang war man vom Jahr 1979 ausgegangen.