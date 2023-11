Vorweihnachtliches Hückelhoven Das ist neu beim Weihnachtsmarkt

Öffnungszeiten und Verlängerung Der Weihnachtsmarkt in Hückelhoven hat am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 21 Uhr geöffnet, an dem Sonntag, 3. Dezember, von 13 bis 20 Uhr. Von montags bis freitags sind die Stände von 16 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende drauf gelten die Zeiten vom Auftaktwochenende. Ganz am Anfang, so berichtet Bernd Jansen, sei der Weihnachtsmarkt in Hückelhoven nur an einem Wochenende gewesen, vor ein paar Jahren wurde er dann auf neun Tage verlängert. Trotzdem kämen immer noch Nachfragen, ob der Weihnachtsmarkt nicht noch länger gehen könnte, berichtet der Stadtchef. Diese Wünsche wurden nun zumindest teilweise erhört, denn am dritten Adventswochenende wird es rund um die Almhütte wieder Programm geben. Freitag und Samstag von 18 bis 22 Uhr, am Sonntag dann von 16 bis 22 Uhr. Es wird eine kleine Bühne aufgebaut, auf der an allen drei Tagen ein Musikprogramm von DJ Helmut geboten wird. Auch einen Glühweinstand und einen Stand mit Essen wird es geben, versprechen die Organisatoren.