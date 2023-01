Weekender in Hückelhoven Einmal Taxi spezial, bitte!

Eigentlich war das Taxifahren für ihn nur eine Nebenbeschäftigung – früher war Kevin Kremers hauptberuflich im öffentlichen Dienst für das Versorgungsunternehmen NEW tätig, als Taxifahrer jobbte er sechs Jahre lang nebenbei. „Am meisten Spaß gemacht haben mir die Fahrten am Wochenende, wenn ich die Leute von der Disco abgeholt habe. Irgendwann habe ich mir eine kleine Discokugel gekauft und ins Auto gehängt, dazu auf Wunsch Musik über mein Spotify-Konto abgespielt. Das kam bei den Taxigästen unglaublich gut an – so gut, dass sie mich sogar privat für Fahrten anfragen wollten, statt über die Zentrale zu gehen“, erzählt Kremers lachend.