Impfangebote im Kreis Heinsberg : Was Sie zur Grippeimpfung wissen müssen

Eine Patientin lässt sich gegen Grippe impfen. Foto: dpa/Martin Schutt

Kreis Heinsberg Experten erwarten in diesem Jahr eine heftigere Grippewelle. Das liegt unter anderem an weniger Masken und an einem kaum trainierten Immunsystem. Das Interesse an einer Impfung ist gestiegen. Wer sich impfen lassen sollte.

Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer, die Blätter an den Bäumen werden bunt und fallen schließlich ab. In diesen Zeiten wird Jahr für Jahr ein Thema wieder aktuell: die Grippeschutzimpfung. Doch wer sollte sich impfen lassen und wo ist das möglich? Wir haben die wichtigsten Fragen zusammengefasst.

Für wen ist die Grippeschutzimpfung wichtig? Jörg Haßiepen, Inhaber der Enten-Apotheke in Wegberg und Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg, empfiehlt die Impfung in erster Linie für drei Personengruppen. „Das betrifft ältere Menschen und all diejenigen mit Vorerkrankungen, die ohnehin in ärztlicher Behandlung sind und ein angegriffenes Immunsystem haben“, sagt er. Aber auch Personen, die beruflich mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommen, etwa in Schulen, Kindergärten und in den Pflegeberufen, wird zur Impfung geraten. „Für schwangere Frauen ist eine Impfung ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, also ab dem vierten Schwangerschaftsmonat möglich. Wenn eine chronische Krankheit wie Asthma oder Diabetes mellitus vorliegt, wird eine Impfung auch schon ab dem ersten Schwangerschaftsdrittel empfohlen“, schreibt der Erkelenzer Arzt Daniel Perreau auf seiner Homepage. Er informiert dort ebenfalls über die Grippeschutzimpfung. Unerlässlich sei allerdings ein intensives Vorgespräch mit dem Arzt, in dem die eventuelle Medikation berücksichtigt und über mögliche Nebenwirkungen informiert wird.

Wo bekommen die Bürger die Impfung? Erste Anlaufstelle ist weiterhin der Hausarzt. Da sei das übliche Prozedere, sich einen Termin geben zu lassen, sich beraten und sich anschließend impfen zu lassen, sagt Haßiepen. Es gebe allerdings auch einige Apotheken, die Impfungen anbieten. Sie sollen die Hausärzte entlasten. Dazu zählt unter anderem die Hirsch-Apotheke in Erkelenz. Welche Apotheken das sind, ist auf der Internetseite des Apothekerverbands Nordrhein bekannt gegeben. Bislang ist die Teilnahme an diesem Modellversuch nur für Versicherte der AOK Rheinland/Hamburg möglich.

Gibt es ausreichend Impfstoff? Die Nachfrage nach der Grippeschutzimpfung ist hoch. Allerdings, so betont Jörg Haßiepen, bestehe derzeit kein Anlass zur Sorge. „Es ist ausreichend Impfstoff verfügbar, sagt er. Es sei wichtig, sich bereits jetzt darum zu kümmern. Das unterstreicht auch Daniel Perreau. „Die Grippesaison beginnt Anfang Oktober und endet Mitte Mai.“ Die Grippewelle ist die Zeit, in welcher die Gefahr, sich mit Grippe anzustecken besonders hoch ist. Die Grippewelle rollt meist im Januar an und dauert dann drei bis vier Monate. Eine Impfung wird idealerweise in den Monaten September bis Dezember durchgeführt“, schreibt er. Es dauere zwei Wochen, bis der Körper einen vollständigen Impfschutz aufgebaut hat. Der Impfschutz halte in aller Regel mindestens sechs Monate an.

Was kostet die Impfung? Auf die Bürger kommen keine zusätzlichen Kosten zu, das wird von den Krankenkassen übernommen.

Warum ist es gerade jetzt so wichtig, sich gegen Grippe impfen zu lassen? Eine Erkrankung sowohl an Influenza als auch an Corona sollte vermieden werden, da das das Immunsystem vor enorme Herausforderungen stellt. „Viele Experten vermuten, dass es dieses Jahr eine kräftigere Grippewelle geben wird“, sagt Jörg Haßiepen. Im vergangenen Jahr haben die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus dafür gesorgt, dass sich auch die Influenza-Viren nicht so schnell verbreiten wie sonst. In diesem Jahr sind viele der Schutzmaßnahmen weggefallen. „Unser Immunsystem ist nicht mehr so gut trainiert. Bei Kindern läuft bereits jetzt eine Erkältungswelle“, sagt Haßiepen.

Welche Nebenwirkungen kann die Grippeschutzimpfung haben? In den ersten Tagen nach der Impfung könnten Allgemeinsymptome wie beispielsweise Frösteln, Müdigkeit, Übelkeit oder Muskelschmerzen auftreten. „Diese grippeähnlichen Symptome zeigen, dass der Körper reagiert“, sagt Haßiepen. Das werde auch im Vorgespräch thematisiert. In der Regel klingen die nach wenigen Tagen wieder ab. Sollte das nicht der Fall sein, wird empfohlen, sich mit dem Arzt in Verbindung zu setzen.