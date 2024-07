Im Ortsteil Schaufenberg Was für die Tiny-House-Siedlung in Hückelhoven geplant ist

Etwa 60 Quadratmeter Wohnfläche sind für die Häuschen möglich, teilte Christoph Breuer auf eine Frage von Hans Joachim Ringk von den Grünen mit, die Grundstücksgröße wird sich etwa auf 250 bis 300 Quadratmeter belaufen. Der Zuschnitt der Baugrundstücke wird nach weiteren Bauleit-Verfahrens-Schritten im Frühjahr 2025 erfolgen. Für die Gestaltung und Ausstattung der Häuschen entwickelt die Bauverwaltung einen Kriterienkatalog, an dem sich die zukünftigen Bewohner zu orientieren haben, das Bewerbungsverfahren läuft über die Vergabe eines Punktsystems. Bürgermeister Bernd Jansen zeigte auf, dass das Neubaugebiet nicht den Charakter eines Camping- oder Reise-Wohnmobil-Parks bekommen wird, wie sie zahlreich an der (rheinisch-)holländischen Nordseeküste zu finden sind. Die Häuschen müssen eine feste Verbindung zum Boden haben, also nicht auf Rädern ruhen. Auch die sogenannten Chalets an der Küste sind aus ökologischen Gründen nicht erlaubt. Die Bewohner müssen sich in Hückelhoven mit dem ersten Wohnsitz anmelden.