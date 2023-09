Veranstaltungen in Hückelhoven Was die Besucher der Interkulturellen Woche erwartet

Eines der Highlights ist das große Fest der Kulturen, das am Sonntag, 1. Oktober, in der Mehrzweckhalle des Gymnasiums in Hückelhoven stattfinden wird. Ziel des Festes, das unter dem Slogan „Hückelhoven verbindet“ firmiert, ist es, Menschen, Kulturen und Nationen zusammenzubringen. „In einer bunten und vielseitigen Atmosphäre kann man ins Gespräch kommen, voneinander etwas über die jeweilige Kultur und ihre Gebräuche erfahren und sich austauschen“, heißt es in der Ankündigung. Verschiedene Aktionen lockern die Atmosphäre auf und sorgen für Unterhaltung. Eine der Aktionen ist die Veranstaltung des Integrationsrates, die mit dem Auftritt des Chores Westvocals Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sammeln möchte. Dies hatten die Mitglieder des Integrationsrates in mehreren Sitzungen in den vergangenen Wochen und Monaten ausgearbeitet.