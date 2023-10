Plätze und Hallen in Hückelhoven Was an den Sportanlagen gemacht werden muss

In diesem Sommer ist die neue Sportanlage am alten Schacht eröffnet worden – hochmodern und mit allem, was sich die Vereine und Schulen an Ausstattung gewünscht haben. Andere Sportanlagen im Hückelhovener Stadtgebiet sind nicht so modern und auf dem neusten Stand – im Gegenteil. An zahlreichen Sportstätten gibt es teils erheblichen Nachholbedarf und Verbesserungspotenzial. In der jüngsten Sitzung des Kultur-, Sport- und Städtepartnerschaftsausschusses der Stadt Hückelhoven hat die Stadtverwaltung einen Überblick darüber gegeben, welche notwendigen Reparaturmaßnahmen aus der Sportstättenbegehung seit 2021 durchgeführt wurden oder bis 2024 noch fest eingeplant sind.