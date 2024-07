In Hückelhoven Warum Ziegen im Regenrückhaltebecken grasen

Kein Wunder also, dass man auch bei der Stadt Hückelhoven von den Vorteilen profitieren möchte. Wie die Stadt nun mitteilt, setze sie zur Unterhaltung von Grünflächen in Regenrückhaltebecken in diesem Jahr mehr Ziegen ein. Erstmals seien einige Tiere im Frühjahr des vergangenen Jahres im Stadtteil Baal dafür eingesetzt worden. „Durch die Tiere wird die Biodiversität gefördert, durch das Ausbleiben von Mähgeräten werden die Insekten verschont und die vorhandene Bodenstruktur bleibt erhalten“, heißt es aus dem Rathaus. Die Ziegen fressen unerwünschten Aufwuchs in Regenrückhaltebecken. Dadurch bleibt die Funktionalität der Regenrückhaltebecken erhalten. Der Erfolg des Einsatzes der Ziegen sei in Baal nach ein paar Monaten klar zu erkennen gewesen.