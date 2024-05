In Hückelhoven Warum sich das Frauenzentrum aufgelöst hat

Als sich der Vorstand darüber klar war, dass es nun nicht mehr weiter gehen kann, stand natürlich die Frage im Raum, was denn mit dem Geld passiert, das dem Frauenzentrum noch zur Verfügung steht. Um sich selbst und auch den vielen Projektpartner, mit denen das Frauenzentrum in den vergangenen Jahren konstruktiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat, ein versöhnliches Ende zu bescheren, überreichte der scheidende Vorstand eine Spende an die Hückelhovener Tafel, an das Frauenhaus in der Region Heinsberg und an den Kinderschutzbund Erkelenz. Jede der Einrichtungen kann sich über 500 Euro an Spendengeldern freuen. Geld, das alle drei Einrichtungen gut gebrauchen können, wie die Vertreter versichern. Sie alle berichteten zudem von den vielen Synergien untereinander, sodass diese Spendengelder auch den Frauen in Hückelhoven und Umgebung zugutekommen werden.