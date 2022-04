150 Kommunen in NRW machen mit : Warum Hückelhoven der Einkaufsgenossenschaft Kopart beitritt

Hückelhoven Je mehr Kommunen beitreten, desto bessere Preise können erzielt werden. Benachteiligungen für die örtlichen Geschäfte soll es keine geben.

Den Strukturwandel, den die Stadt Hückelhoven vollzogen hat, lässt sich in dem jüngst eingeweihten Denkmal auf dem Kreisverkehr an der Sophiastraße erkennen. Am 27. März, an jenem Tag, an dem sich das Ende des Bergbaus zum 25. Mal jährte, wurde das Kunstwerk, das den Titel „Strukturwandel – vom Bergbau zum Handel“ trägt, mit einer Feier der Öffentlichkeit vorgestellt.