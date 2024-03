Turnier am 17. März Warum Hückelhoven den Stadtmeister im Völkerball sucht

Gespielt wird in vier verschiedenen Altersklassen. Eine Mannschaft braucht sechs Spieler, bis zu vier Wechselspieler sind ebenfalls möglich. Die Klasse der Minis setzt sich so zusammen, dass die Summe der Lebensjahre der sechs ältesten Spieler unter 60 Jahren liegen muss. Die Altersklasse der Jugend ist dann gegeben, wenn die Summe der sechs ältesten Spieler zwischen 60 und 110 liegt, alles darüber ist dann im Seniorenbereich angesiedelt. Auch Familien und andere Gruppen können in einer eigenen Klasse mitspielen, dabei gilt allerdings, dass mindestens zwei Spieler unter 16 Jahre alt sein müssen. Am 8. März endet die Voranmeldung. Nachmeldungen sind zum Veranstaltungstag nach Meldestand möglich. Die Mini-Mannschaften nehmen kostenlos an dem Turnier teil, für alle anderen Teams fällt eine Teilnahmegebühr von 15 Euro an.