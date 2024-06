Immer an Fronleichnam Warum ein Priester aus Burkina Faso in Hückelhoven predigt

Während der Fronleichnamstag in Deutschland immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird, wird er in Burkina Faso stets am Sonntag drauf zelebriert. Das ist aber nicht der einzige Unterschied, der dem Geistlichen bei seinen vielen Besuchen aufgefallen ist. In seiner Heimat genieße das christliche Fest einen höheren Stellenwert, nicht selten kommen zu den Prozessionen 3000 bis 4000 Menschen – deutlich mehr als in Deutschland. Auch werde das Fest ausschweifender gefeiert, man nehme sich quasi den ganzen Tag Zeit dafür. „In Deutschland dauert so ein Gottesdienst 50 Minuten, bei uns mehrere Stunden. Wir singen und tanzen viel“, berichtet Albert Kabore. Generell spiele die Musik in der Kirche in Burkina Faso eine große Rolle. „Dadurch werden auch viele junge Menschen für die Kirche begeistert“, sagt er. Deshalb singt Albert Kabore auch jedes Mal ein afrikanisches Lied, wenn er Teil eines Gottesdienstes in Deutschland ist.