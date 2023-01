Besonderes Projekt Warum das Container-Hotel in Hückelhoven später kommt

„Es gibt allerdings eine kleine Änderung. Durch eine andere Haustechnik soll nun noch zusätzlich ein Containerelement auf das Dach gesetzt werden“, hatte Ortmanns im Ausschuss gesagt. So soll mehr Nachhaltigkeit gewährleistet werden. Verantwortlich für den Bau des Hotels ist das Wassenberger Unternehmen Containerwerk. Auch in anderen Städten baut das Unternehmen derzeit vergleichbare Hotels, unter anderem in der Nachbarstadt Erkelenz, wo die Arbeiten schon deutlich fortgeschrittener sind. Auch in Heinsberg ist so ein Hotel geplant. Die Hotels sollen allesamt ähnlich aufgebaut sein: Auf drei Etagen werden jeweils fünf umgebaute ehemalige Logistikcontainer, die auf den Weltmeeren und im internationalen Straßen- und Schienennetz unterwegs waren, aneinandergereiht und von zwei großen Betonbauteilen zu einem Hotel umrahmt. Über den Betonanbau gelangen die Gäste über Treppen und Flure zu ihren Containern. Weil die Container im Erdgeschoss geteilt werden, komme man so auf 20 Zimmer pro Hotel.