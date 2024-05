Am 17. Mai Warum auch Hückelhoven die Regenbogenflagge hisst

Was ist in den vergangenen Jahren nicht schon alles diskutiert worden? Eine Gesellschaft, in der niemand aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidenditität diskriminiert wird, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Weil Betroffene dies aber oftmals nicht so empfinden, gibt es den sogenannten Idahobit, den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter und Transphobie. Dieser Tag findet jedes Jahr am 17. Mai statt. Anlässlich diesen Tages, so der Wunsch einiger, sollte aus Solidarität mit den Betroffenen die Regenbogenfahne gehisst werden. Sowohl in den Kommunen des Kreises Heinsberg als auch beim Kreis selbst wurde darüber diskutiert und abgestimmt. Dabei sind unterschiedliche Ergebnisse zustande gekommen. So hatte der Kreis schon sein „Go“ für eine Regenbogenbeflaggung gegeben. „Wir leben in einer Zeit, in der man im wahrsten Sinne auch mal Flagge zeigen muss“, hatte Landrat Stephan Pusch seinerzeit gesagt. Es gehe darum, ein Zeichen für Minderheiten zu setzen und es sei auch kommunale Aufgabe, „deutlich für unsere Werte einzustehen“, bekräftigte er weiter. Für Irritation hatte in dieser Diskussion die Alternative für Deutschland (AfD) gesorgt, als Igor Tabakman die Regenbogenfahne als ein Symbol bezeichnete, das häufig auch auf „linksextremen Veranstaltungen“ zu sehen sei.