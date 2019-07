Millicher Halde in Hückelhoven : Haldenzauber wird noch größer

Millicher Halde in Hückelhoven

Für den Haldenzauber 2019 werden noch mehr Tiere in den magischen Wald auf der Millicher Halde ziehen. Foto: MK Illumination

Hückelhoven (gala) Nach der Premiere mit über 45.000 Besuchern im Vorjahr kündigen die Veranstalter die Zweitauflage des Haldenzaubers an. Vom 29. November bis zum 5. Januar 2020 können Besucher die Millicher Halde wieder in einem ganz besonderen Ambiente erleben.

Sechs komplett neu inszenierte Themenbereiche nehmen die Besucher mit auf eine fantastische Reise, darunter auch der Publikumsliebling, der „Magische Wald der Tiere“. Einige neue Waldbewohner werden ihren Weg dorthin finden, kündigt das Stadtmarketing an. Der Rundweg werde mit einem zusätzlichen Bereich um fast 75 Prozent deutlich erweitert. Die Veranstalter kündigen jetzt schon den Vorverkaufsstart an. Als Anreiz für den frühzeitigen Ticketkauf haben sie einen Early-Bird-Tarif geschaffen, der bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf die Tickets bietet. Interessenten sollten schnell sein, das Kontingent ist begrenzt und nur erhältlich, so lange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und Tickets unter www.haldenzauber.de. FOTO: MK ILLUMINATION