Im Gymnasium Hückelhoven : Theater AG bringt einen Krimi auf die Bühne

Hückelhoven Zum vierten Mal hatten Theater- und Tanz-AG des Hückelhovener Gymnasiums zu einer gemeinsamen Veranstaltung eingeladen.

Tim und Lena setzen bei ihrer Suche unter anderem auf die Hilfe der selbsterklärten Hellseherin Frau Tarot (Liv Allwicher), deren Wahrsagerkugel nach eigenen Angaben dunkel bleibt. Dieser Hinweis erweist sich am Ende als zutreffend, denn bei der Beerdigung fällt dem Bestatter Dunkelmann (Azra Korkmaz, Jolina Märzhäuser) ein, dass er die Uhr, eingenäht in den Anzug des Grafen, gefunden hat und Graf Karl Eduard sie wohl mit ins Grab nehmen wollte. In weiteren Rollen agierten: Rezeptionistin Lydia (Emma Herzog, Fatima Toscuoglu), Butler Charly (Emily Heinrichs), Koch Roberto (Ali Mohammad), Gärtnerin Frederike (Bennu Can) und Familie Hempel (Dunja Bojani, Weronika Feliks, Tarek Galal und Anna Amfaldern sowie Jolina Märzhäuser, Asel Kahveci, Amine Atmaca, Eslem Diker).