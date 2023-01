Sieben Kindergruppen proben schon Vorhang auf für den Winterzirkus Hückelhoven

Der Winterzirkus Pepperoni and friends am 20. Januar beginnt um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, jedoch freut sich der Zirkus über Spenden. Engagierte Zirkuseltern sorgen wie gewohnt dafür, dass die Besucher bei der Vorstellung auch etwas zu Essen und zu Trinken erhalten. Infos zum Zirkus Pepperoni gibt es auch in den sozialen Medien auf Instagram. Dort ist der Zirkus mit dem Account „zirkuspepperoni“ zu finden und gibt dort Einblicke in den Trainingsalltag.