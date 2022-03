Vor 25 Jahren in Hückelhoven : Als die letzte Kohle-Lore aus der Zeche rollte

Nach der Stilllegung von Sophia-Jacoba trugen der Betriebsratsvorsitzende Franz-Josef Sonnen und Bergleute das Friedenskreuz aus dem Aachener Dom von Hückelhoven nach Ratheim. Foto: Kerkhoff, Peter (pke)

Hückelhoven Vor genau 25 Jahren – am 27. März 1997 – endete die Steinkohle-Ära in Hückelhoven. Sie begann mit dem Bergwerk Sophia-Jacoba Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die Bergbau-Epoche in Hückelhoven und der Region begann im 20. Jahrhundert und endete in ihm. Mit enormen Auswirkungen im Sozial- und Wirtschaftsgefüge bis heute sowie in der Zukunft. Es war ein leerer Raum in und in einem großen Radius um Hückelhoven, der mit fremden Menschen als Arbeitnehmer für die Sophia-Jacoba genannte Zeche gefüllt wurde, gefüllt werden musste, denn Bergbau-Fachleute gab‘s hier nicht. Und der gewaltige Zuzug der Bergarbeiter und ihrer Familien hatte auch soziale und sozialpsychologische (Aus-)Wirkungen auf Hückelhovens Nachbarschaft.

Als vor genau 25 Jahren, am 27. März 1997, Donnerstag vor Ostern, die letzte Lore Steinkohle aus dem Schacht IV/VI der Zeche Sophia-Jacoba in Hückelhoven-Ratheim gehoben wurde, da strotzte der zweite fossile Brennstoff der Region, die Braunkohle, noch vor Energie. Und machte es möglich, dass rund 350 der noch verbliebenen 3500 Steinkohlekumpel (Bergleute) aus Hückelhoven nur zwei Dutzend Kilometer weiter Richtung Osten in den Braunkohletagebauen Arbeit bis zum Rentenalter finden konnten. Das Ende der Braunkohle ist nun auch bis 2038 oder gar 2030 in Sichtweite.

Dabei hatte Sophia-Jacoba selbst noch vor dem Schließungsbeschluss 1991 große Pläne für eine Steinkohlen-Zukunft – vorgesehen war ein völlig neuer Schacht zwischen Lövenich und Tenholt. 211.537 Tonnen Sand und Zement füllten 1997 nach dem Förderende und den Ausraubarbeiten – so der bergmännische Ausdruck für den Ausbau der noch funktionstüchtigen Technik – die Schächte, deren Teufen (bergmännisch für Tiefenbohrungen) 1908 zunächst bei Doveren-Baal, dann 1909 auf dem Hückelhovener Hansberg begonnen hatten.

Letzte Frühschicht Sophia-Jacoba bei der Ausfahrt am 26. März 1997 an Schacht IV Ratheim. Foto: Kerkhoff, Peter (pke)

Der erfahrene Bergbauingenieur und -unternehmer Friedrich Honigmann hatte ab 1884 sogenannte Mutungsbohrungen zur Erkundung bei Baal vorgenommen – der dort seit 1852 existierenden Bahnlinie Mönchengladbach-Aachen als Transportstrang wegen, erreichte Kohle aber erst in damals abbautechnisch ungünstigen Lagerstätten in etwa 500 Metern Tiefe. Auf dem Hansberg, heute steht dort noch das historische Fördergerüst Schacht 3, stießen Honigmanns Bohrtrupps bereits in 182 Metern auf abbauwürdige Kohleflöze, den Kohleadern.

Diesen Standort baute Honigmann ab dem Augenblick aus, als 1908 feststand, dass eine Bahnlinie gebaut werden würde, die von Jülich her über Baal und Hückelhoven nach Dalheim führen und dort Anschluss an die internationalen Strecken über den „Eisernen Rhein“ zwischen Antwerpen und Duisburg finden würde. Im Dezember 1911 erhielt Hückelhoven diesen Anschluss, Berichten zufolge hatte Honigmann auf die Planungen starken Einfluss bei der preußischen Regierung genommen. Ohne die Zeche hätte es also auch keine Bahnlinie gegeben, denn eigentlich stärkere kommunal-regionale Kräfte hatten eine Trasse auf der anderen Seite der Rur favorisiert.

Anfang 1914 wurde die erste Kohle gefördert, die Abbaufelder bewegten sich im Lauf der Jahrzehnte immer weiter nach Nordwesten/Norden, in Ratheim entstanden ab den 1940er Jahren die Förder- und Personenfahr-Schächte 4 und 6. Personen- und Luftschächte 5 und 7 entstanden schließlich bei Birgelen/Rosenthal. Unter Tage wurde Richtung Arsbeck Kohle gewonnen, wo schon der Bohrpionier Anton Raky 1898 auf eigene Initiative nach Kohle gesucht hatte, allerdings zunächst angelockt durch die Honigmann‘schen Mutungsbohrungen bei Baal. Er etablierte sich in Erkelenz, also unmittelbar daneben, da die Stadt über einen für Massengut-Transporte leistungsfähigeren Güterbahnhof verfügte als Baal.

Allein schon diese Ansiedlung zeigte, dass die Etablierung großer Montanbetriebe erhebliche Wirkungen auf die Region haben. Raky kannte natürlich die geologischen Verhältnisse und suchte in nördlichen Feldern, die noch nicht an Honigmann vergeben waren.

Als Ende der 1980er Jahre immer deutlicher wurde, dass die Bonner CDU/FDP-Bundesregierung die Steinkohleförderung in Deutschland beenden wollte, kam mit dem – damaligen – Ende des Kalten Kriegs in Hückelhoven noch einmal Hoffnung auf ergiebige Lagerstätten unter dem Militärflugplatz Wildenrath auf, der geschlossen werden sollte.

Dort und mit einer kleinen Erweiterung des Abbaufelds in Richtung Osten, Tüschenbroich, wären 28 Millionen Tonnen Kohle zusätzlich schnell abbaubar gewesen, knapp 20 Jahre hätten diese das Unternehmen gesichert, etwa bis 2008. Die Kohle durfte wegen der Landebahnen wegen möglicher Bergsenkungen zuvor nicht abgebaut werden. Allerdings war es ohnehin zu spät: Der Schließungsbeschluss für das Bergwerk kam wenig früher als der für den Flugplatz.

Aber Sophia-Jacoba hatte bereits von 1985 bis 1987 die Zukunft nach der Auskohlung des Nordfelds im Blick, und die lag ab da, wo Honigmann 1884 und 1908 begonnen hatte – im Bereich Baal, nun bis nach Lövenich und weiter nach Nordosten. Im sogenannten Südfeld, das von etwa Matzerath in Richtung Lövenich reicht. In insgesamt 18 Mutungsbohrungen hatte man die Geologie bis in 1000 Meter Tiefe untersucht und reiche Lagerstätten qualitativ allerbesten Anthrazits ausgemacht, die Sensation dabei: Flöze bis zu einer Mächtigkeit von fast vier Metern. Je weiter man nach Süden vorstieß, je dicker wurden die Flöze. Die geringsten Mächtigkeiten stellte man bei Houverath fest.

Die Mutungsbohrungen wurden vorgenommen bei Granterath, Hetzerath, Doverhahn, Houverath, Baal, Lövenich, Tenholt, Bellinghoven, Commerden, Matzerath und Oerath. Die attraktivsten Verhältnisse fand man bei Tenholt vor, wo man in 444 Metern Tiefe auf ein 3,89 Meter dickes Flöz stieß. Etwas südlicher, auf der Lövenicher Höhe, traf man in der geringsten Teufe von 436 Metern auf das Flöz, das hier 3,13 Meter stark war. Von daher bot sich hier der neue Personen- und Materialschacht an, der aus betriebswirtschaftlichen Gründen geteuft werden musste.

In den westlich-nördlichen Abbaugebieten zwischen Hückelhoven und Arsbeck waren die Flöze kaum mehr als einen Meter dick, entsprechend wurde mehr Berge (Gesteinsabraum) als Kohle nach oben geholt. Vom Schacht 8 zwischen Golkrath und Matzerath konnte man auf der fünften Sohle („Etage“ untertage) in etwa 800 Metern Teufe eine Strecke in Richtung des neuen Schachts 9 vortreiben. Die Kohle selbst sollte von diesem unterirdisch zum Förderschacht 4 bei Ratheim gebracht werden. Die Pläne stellte Bergwerksdirektor Hans-Georg Rieß dem Betriebsrat Anfang 1987 vor und bezifferte die abbaubaren Kohlevorräte auf rund 150 Millionen Tonnen, bis dahin hatte Sophia-Jacoba in 73 Jahren summiert rund 80 Millionen Tonnen gefördert. Rechnet man die im West-Nordfeld nicht mehr geförderte Kohle hinzu, liegen derzeit noch gut 200 Millionen Tonnen in der Erde um Hückelhoven.

Die Südfeld-Kohle, so Hans-Georg Rieß damals, konnte man wieder als echten „Edelanthrazit“ bezeichnen, höchste Qualitätsstufe mit einem Anteil flüchtiger Stoffe – im Wesentlichen Gas und Öl – von lediglich sechs bis acht Prozent.