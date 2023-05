Vor 100 Jahren in Hückelhoven Billionäre als Kartoffeldiebe

Entsprechend turbulent ging es in Hückelhoven in dieser Schnell-Wachstumsphase 1923 her, Frankreich und Belgien forderten auch von SJ Reparationskohlen, die regelmäßigen Transporte nach Holland wurden unterbunden. Nach endlosen Bemühungen durfte man wieder alle zwei Tage je 800 Tonnen Kohle an die niederländische „Mutter“-Gesellschaft liefern. Im Februar 1923 eine neue Hiobsbotschaft: Die Belgier schlossen die Bahnhöfe Wassenberg, Rothenbach und Ratheim, letzterer war wichtig für SJ zum Kohleabsatz, aber auch für die Anlieferung der in der Wachstumsphase dringend benötigten Baumaterialien.