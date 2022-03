Von Saporischschja nach Hückelhoven : Ukrainer erfahren große Hilfsbereitschaft

Volodymyr Havrylenko, seine Ehefrau Nataliia, Nichte Iryna Voronina, Nina Tereshchenko und ihr Mann Mykyta (v.l.) vor dem Rathaus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Auf einem Städtetrip in Warschau hat zwei Paare aus der Südukraine der Krieg in der Heimat ereilt. Sie sind die ersten Flüchtenden in Hückelhoven. So erleben sie die ehemalige Zechenstadt.