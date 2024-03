Von der Stadt Hückelhoven Seniorenfahrten zum Haus der Geschichte nach Bonn

Die Teilnehmer werden wie gewohnt mit dem Reisebus in ihrem Ortsteil abgeholt und bis zum Haus der Geschichte in Bonn gebracht. Rollatoren und faltbare Rollstühle können selbstverständlich mitgenommen werden. Sie begeben sich in der Dauerausstellung auf eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte seit 1945: Die Ausstellung beginnt mit den Nachkriegsjahren, Neuanfängen und der Teilung Deutschlands. Sie begegnen vielfältigen Objekten aus Alltag, Kultur, Wirtschaft und Weltgeschehen. Die Gäste können ein Rosinenbomber-Flugzeug von innen und sich in einem 50er Jahre-Kino alte Werbespots ansehen, Rock’n’Roll-Klassiker an der Jukebox auflegen und sich mit dem Hippie-Bulli in die 68er träumen. Jedes Objekt in der Ausstellung hat seine eigene Geschichte.