In der Filiale in Ratheim Volksbank mit neuer Vernebelungsanlage

Die Volksbank Mönchengladbach hat ihre Filiale in Hückelhoven-Ratheim kürzlich mit einer neuen Vernebelungsanlage ausgestattet. Das ist unter anderem eine Reaktion auf Automatensprengungen in den vergangenen Jahren. Alleine bei der Volksbank waren es in der Region von 2021 bis 2023 sieben Sprengungen, auch andere Geldinstitute sind betroffen. Man wolle den Kunden so zeigen, dass das Unternehmen viel investiere und die dauerhafte Bargeldversorgung in der Region aufrecht erhalten möchte, sagt Volksbank-Sprecherin Annabell Rice.